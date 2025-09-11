В РТ «Метеор» севершил пробный рейс по маршруту Чистополь – Набережные Челны

11 сентября 2025  09:12

Судоходная компания «Флот Республики Татарстан» провела пробный рейс современного судна на подводных крыльях «Метеор-2020» по маршруту Чистополь – Набережные Челны. Тестовый промотур, осуществленный 10 сентября, включал остановки в ключевых городах региона — Нижнекамске и Елабуге.

На борту судна «Муса Джалиль» находились представители туриндустрии и средств массовой информации, которые получили возможность оценить перспективы нового транспортного коридора. В программу вошли краеведческие лекции о историко-культурных достопримечательностях городов Камского бассейна и установление деловых контактов с местными туроператорами.

Судно соблюдало следующий хронометраж: прибытие в Нижнекамск в 9:45, часовой остановка с последующим отправлением в Елабугу (11:00). В Набережные Челны «Метеор» прибыл в 12:50 с трехчасовой стоянкой. Обратный путь предусматривал сокращенные 30-минутные остановки в каждом городе.

Как ранее анонсировал депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, запуск регулярного сообщения планируется в ближайшей перспективе. 


