В РТ может начаться производство беспилотных грузовых вертолетов на базе Ка-226

Татарстан рассматривает возможность локализации производства перспективных беспилотных вертолетов, созданных на базе легкого многоцелевого вертолета Ка-226. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«К нам приехала крупная компания, которая производит беспилотные вертолеты. Они основаны на Ка-226, перевозят до 750 кг на расстояние порядка 500 км. Хотим локализовать производство здесь», — сказал Коробченко на пресс-конференции.

Идея создания беспилотной версии Ка-226 была анонсирована холдингом «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех») еще в 2021 году. Планировалось, что такой аппарат сможет поднимать грузы до 1000 кг. Серийный вертолет Ка-226 эксплуатируется с 2002 года.

Инициатива по беспилотникам дополнит уже существующую в Татарстане компетенцию в области авиастроения. В республике уже собрали пилотный образец пассажирского беспилотного вертолета «Беркут-3», летные испытания которого должны начаться до конца этого года. На этот аппарат, по данным властей, уже поступил предварительный заказ из Сингапура на 100 единиц.