В РТ на учете в ПДН состоят 2,4 тысячи подростков

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Республика
7 июля 2026  14:40

В республике 2,4 тысячи несовершеннолетних, совершивших правонарушения, находятся на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД. Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

При этом на внутреннем контроле в образовательных учреждениях числится более 92 тысяч учащихся – это не означает, что все они нарушители, пояснила она. Из этого числа около 9,3 тысячи регулярно нарушают школьный устав, а 80,5 тысячи нуждаются в адресной социальной и психологической помощи по различным причинам. Остальные находятся в поле зрения педагогов как группа особого внимания.

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