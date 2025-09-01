В РТ в день выборов Раиса разыграют два пикапа и 11 Iphone 16

14 сентября, в День выборов Раиса РТ, в республике пройдет фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга, среди участников которого будут разыграны 2 автомобиля Sollers ST8 и 11 смартфонов Iphone 16-й серии.

Для участия необходимо будет сделать фотоснимок на фоне избирательного участка и выложить его в соцсетях с хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Более подробные условия, а также результаты розыгрыша будут в группе фотоконкурса «Татарстан Алга» во «ВКонтакте». Там же будет проходить видеотрансляция розыгрыша.