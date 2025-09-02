В РТ отметили многодетных матерей: 50 женщин получили медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане состоялось вручение государственной награды – медали «Ана даны – Материнская слава». Высокого звания были удостоены 50 жительниц республики, родившие и воспитавшие пятерых и более детей. Церемония прошла в рамках реализации национального проекта «Семья».

Как сообщает пресс-служба Министерства труда РТ, лауреаты награды получают существенную единовременную выплату. Для матерей пятерых детей ее размер составляет 100 тысяч рублей. Если в семье шестеро и более детей, сумма увеличивается на 20 тысяч рублей за каждого последующего ребенка.

Медаль «Ана даны» была учреждена в 2000 году, и за четверть века ее обладательницами стали уже более 1,6 тысячи женщин. Только с начала 2025 года, по данным на август, этой почести удостоились 50 матерей.

Помимо этого, в республике с 2022 года вручается еще одна высшая семейная награда – медаль «Родительская доблесть». Ею награждаются семьи, воспитавшие семерых и более детей, с единовременной выплатой в 200 тысяч рублей. На сегодняшний день ее получили 16 семей республики.