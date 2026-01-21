В РТ ожидаются сильные морозы, водителей призывают воздержаться от дальних поездок

В Татарстане в конце января прогнозируют значительное понижение температуры. По информации синоптиков, в ближайшие дни регион окажется во власти сильных морозов: в ночные часы температура воздуха будет опускаться до −26 градусов, а днем — держаться около −25.

Наиболее суровые условия ожидаются 24 и 25 января. В эти дни ночью термометры покажут до −30, а в отдельных районах похолодание может усилиться до −35 градусов. Морозная и сухая погода сохранится и 26 января: ночью прогнозируется −28…−32, в дневное время — от −12 до −17.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от дальних поездок. Сильные морозы повышают вероятность поломок и аварийных ситуаций на дорогах, особенно это касается автомобилей с дизельным топливом, которое может замерзать при экстремально низких температурах.

Автоинспекторы советуют заранее проверять техническое состояние машин, подбирать теплую одежду, брать с собой горячие напитки и следить за уровнем топлива, чтобы избежать экстренных ситуаций в пути.