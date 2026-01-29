В РТ планирует установить 1,6 тыс. сирен на телекоммуникационных вышках

Республика
29 января 2026  14:48

В Республике Татарстан началась реализация крупного проекта по обновлению системы экстренного оповещения населения. Как сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин, к 2028 году на опорах связи по всей территории региона будет установлено 1600 современных сирен.

Проект реализуется компанией «Таттелеком» в рамках совершенствования механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации. По словам министра, работа ведется в соответствии с утвержденным графиком. На данный момент уже установлено 320 устройств.

Новая система позволит оперативно информировать жителей всех районов республики, включая удаленные населенные пункты. Интеграция сирен с существующей инфраструктурой связи обеспечит надежность и широкое покрытие в случае необходимости оповещения о ЧС.

