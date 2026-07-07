В РТ проверили 1 641 автомобиль в рамках операции «Чистый воздух»

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Республика
7 июля 2026  08:50

В республике продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый воздух», стартовавшее 1 июня в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Рейды проводят инспекторы Минэкологии РТ совместно с Госавтоинспекцией и Ространснадзором.

 

На данный момент проверено 1 641 транспортное средство: 1 373 легковых авто, 81 грузовик, 187 автобусов. Превышение загрязняющих веществ в выбросах выявлено в 21 случае — 1,3% от общего числа.

Проверки охватили 14 муниципальных образований, включая Казань, Набережные Челны, а также Верхнеуслонский, Чистопольский, Нижнекамский, Арский, Елабужский и другие районы.

С нарушителями проводят разъяснительную работу и составляют протоколы. Акция направлена на снижение вредных выбросов от автотранспорта, выявление неисправностей и повышение экологической грамотности водителей.

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