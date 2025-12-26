В РТ руководителя компании обвиняют в уклонении от уплаты более 570 млн рублей налогов

Следственный комитет по Республике Татарстан завершил расследование в отношении руководителя местной компании, подозреваемого в крупном финансовом преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, в период с 2017 по 2021 год подозреваемый совершил ряд правонарушений. Для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) он вносил в официальные отчётные документы заведомо ложные сведения о хозяйственных операциях с 23 контрагентами, существование которых не подтверждено. В результате бюджету не было уплачено более 229 миллионов рублей НДС.

Кроме того, компания под управлением фигуранта, выступая в качестве налогового агента, исчислила и удержала с доходов своих сотрудников налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на общую сумму свыше 570 миллионов рублей. Однако эти средства так и не были перечислены в казну государства.

Следователи также установили, что по указанию руководителя с расчётных счетов организации на счета фиктивных контрагентов были переведены средства на сумму, превышающую 1,4 миллиарда рублей, на основании поддельных платёжных поручений.

В рамках расследования компании удалось частично возместить причинённый ущерб, перечислив 162 миллиона рублей. Для обеспечения возможного имущественного взыскания по будущему приговору суда на активы обвиняемого и связанных с ним лиц был наложен арест на сумму более 1,8 миллиарда рублей.

В настоящее время подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.