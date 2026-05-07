В РТ стартуют семейные конкурсы

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала президент РОО РТ «Под крылом семьи» и руководитель конкурса «Нечкэбил» Изольда Жуйкова. Она уточнила, что участвовать могут семьи, которые официально в браке, имеют одного или больше детей и живут в Татарстане. В этом году заявки принимаются до 13 мая. Все подробности можно узнать на сайте nechkebil.ru.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова добавила, что с 11 по 14 мая этого года в Уфе пройдет окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Там соберутся больше 1,5 тысячи человек из более чем 280 семей Приволжского федерального округа. Участники поборются за выход в финал проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». От Татарстана в полуфинале выступят 13 семейных команд. Также Ахметова рассказала, что с 1 по 10 июня 2026 года пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». От Татарстана туда пригласили семьи, которые в прошлые годы стали победителями конкурса «Нечкэбил».

Кроме того, сегодня, 7 мая, стартует III республиканский конкурс «О самом главном». Он нужен, чтобы сохранять добрые традиции, укреплять родственные связи, показывать, как важна семья в воспитании детей и молодежи, а также помогать духовно-нравственному развитию общества. Участвовать в конкурсе можно всем татарстанцам начиная с 5 лет.