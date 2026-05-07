В Саранске пройдет Второй межрегиональный форум «Татарстан-Мордовия» для юных лидеров

С 1 по 5 июля столица Мордовии примет масштабное детско-молодежное событие — II Межрегиональный форум «Татарстан-Мордовия». Площадка объединит 100 активных подростков в возрасте от 14 до 17 лет из двух соседних республик, предоставив им уникальную возможность для обмена опытом, совместного творчества и знакомства с культурным многообразием регионов.

Организаторы подготовили насыщенную программу, направленную на личностное развитие и проектную деятельность. Участники форума погрузятся в направления Движения Первых, примут участие в командообразующих мероприятиях и разработают совместные межрегиональные инициативы. Ключевой задачей слета является не только создание проектов, но и укрепление дружеских связей между молодежью Татарстана и Мордовии, а также глубокое знакомство с традициями и культурой друг друга.

Для того чтобы стать участником форума, необходимо пройти конкурсный отбор. Регистрация открыта до 5 июня включительно. Претендентам нужно прикрепить к заявке ссылку на портфолио, содержащее дипломы, грамоты, сертификаты и другие документы, подтверждающие достижения кандидата за последние 2–3 года. Это позволит собрать на одной площадке самых мотивированных и талантливых ребят.

Стоит отметить, что традиция проведения подобных слетов была заложена годом ранее. Первый подростковый форум Татарстана и Мордовии с успехом прошел в Иннополисе со 2 по 7 июня. Он собрал около 200 участников, которые совместно генерировали идеи, выступали с творческими номерами и посещали экскурсии. Ярким моментом прошлогоднего форума стало неформальное общение подростков с первыми лицами регионов: с юными лидерами встретились Раис Татарстана Рустам Минниханов и Глава Мордовии Артём Здунов. Высокий уровень поддержки со стороны руководства республик подчеркивает значимость форума как кузницы будущих кадров и площадки для межнационального согласия.

На этот раз эстафету принимает Саранск. Ожидается, что смена подарит участникам не только ценные знания, но и незабываемые эмоции от гостеприимства мордовской земли.