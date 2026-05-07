Как Татарстан помогает России строить многополярный мир

Мир переживает тектонический сдвиг: однополярная система, где доминировал Запад, уходит в прошлое. На смену ей приходит многополярность — новая архитектура международных отношений, основанная на равноправии, взаимном уважении и учёте интересов всех стран, а не диктате одного центра. Этот тезис, озвученный Президентом России Владимиром Путиным, прокомментировали эксперты Татарстана на площадке «Экспертного клуба».

«Запад похож на боксера, который пропустил сильный удар»

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что глава государства точно описал масштабные изменения. «Запад, привыкший к гегемонии, сегодня похож на боксера, который пропустил сильный удар и пока не может поверить, что оказался в нокдауне. Многополярность стала реальностью», — подчеркнул депутат.

По его словам, для России суверенитет — это вопрос выживания и развития. РФ, укрепляя себя, предлагает миру модель справедливого партнёрства без навязывания и менторства, к которому так привыкли западные страны.

Татарстан — пример эффективной работы с Глобальным Югом

Морозов отметил, что республика давно и успешно сотрудничает с исламским миром, Китаем и странами Центральной Азии. «Такие площадки, как «КазаньФорум», — это уже не просто диалог, а реальный инструмент выстраивания экономических и гуманитарных связей в новом многополярном мире, основанном на уважении к суверенному выбору каждого государства», — добавил он.

Международная система турбулентна, но Россия пытается сделать её справедливее

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков заметил, что многополярная система пока достигает лишь стадии полицентричности. «Центров силы в современном мире много, но в полюса они ещё не преобразовались. Для этого нужно время. Современная международная система турбулентна: ближневосточный и украинский кризисы, потенциально — тайваньский конфликт», — пояснил политолог.

Он согласился, что Россия пытается сделать мир справедливее, но для выхода на глобальный уровень стране необходим постоянный экономический рост, более жёсткая позиция в мировых кризисах и активное продвижение российского имиджа. При этом дипломатия регионов и городов может стать важным фактором развития. «Татарстан — перспективный регион, который системно сотрудничает со странами исламского мира, БРИКС и АСЕАН», — напомнил Большаков.

Коллективный Запад раскололся, а Россия стала моральным лидером

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отметил, что мир стремительно меняется, а отжившие структуры теряют мощь. Коллективный Запад потерял монолитность и раскололся: между США и их европейскими союзниками глубочайшие противоречия. «Американцы стараются добиться своих целей чуть ли не исключительно угрозами и насилием, став опасным и непредсказуемым фактором для всех», — добавил он.

В такой ситуации, по мнению Бикеева, суверенным государствам следует строить новый миропорядок. Россия продемонстрировала миру чёткую приверженность моральным принципам, своим обязательствам и уважение к интересам партнёров. «Она благодаря политике Президента признана моральным лидером изменений и надёжным другом», — убеждён общественник. Татарстан же, по его словам, выполняет функцию ворот РФ для стран Глобального Юга.

Кооперация, а не изоляция: стратегическое направление

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова подчеркнула, что в условиях многополярного мира ключевым становится не конкуренция ради доминирования, а способность выстраивать устойчивые партнёрства на основе взаимного уважения. Это требует опоры на собственные ресурсы и компетенции: технологический суверенитет, развитие человеческого капитала, сильную науку и образование, поддержку экономики.

«Изоляционная модель не работает. Выигрывают те, кто умеет выстраивать кооперацию. Взаимодействие со странами Глобального Юга — это не альтернатива, а стратегическое направление», — заявила Павлова. Татарстан в этой логике действует давно и последовательно, выстраивая устойчивые связи в промышленности, образовании, культуре и спорте.

Для укрепления суверенитета нужны три шага

Политолог Зоя Силаева заметила, что формирование многополярности — это не быстрая смена гегемона, а хаотичная и конфликтная реструктуризация, при которой элементы старого порядка сохранятся ещё долго. Для укрепления суверенитета России в этих условиях необходимы три взаимосвязанных шага: укрепление экономической базы, развитие альтернативных институтов, укрепление идейного суверенитета.

Она также отметила естественное преимущество Татарстана перед многими другими регионами в выстраивании доверительных отношений со странами Глобального Юга благодаря культурным, конфессиональным и экономическим особенностям. «Особого внимания заслуживает развитие исламского финансирования и халяль-индустрии. Татарстан стал пилотным регионом, что позволяет привлекать инвестиции из ОАЭ, Катара и Малайзии в туризм, сельское хозяйство и ИТ», — добавила Силаева, подчеркнув, что «КазаньФорум» превратился в уважаемую международную площадку, где обсуждаются конкретные деловые и гуманитарные проекты.