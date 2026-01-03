В РТ утвердили план «Буран» для борьбы с последствиями снегопадов

Власти Республики Татарстан утвердили обновлённый оперативный план «Буран» на зимний период 2025/2026 годов. Документ предназначен для оперативного реагирования на сложные погодные условия и обеспечения бесперебойной работы транспортной системы региона.

Как сообщили на заседании Комиссии по ЧС, для обслуживания дорог регионального значения задействован парк из более чем 1100 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины и самосвалы для снегоочистки. Необходимые противогололёдные материалы уже заготовлены в полном объёме.

Состояние трасс будет контролироваться с помощью сети метеостанций, которые работают на федеральных и региональных магистралях. На дорогах утверждены графики дежурств, усилены меры охраны инфраструктуры и налажено взаимодействие с экстренными службами.