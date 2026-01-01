В РТ в новогоднюю ночь от пиротехники пострадали пять человек

В ночь на 1 января и в первые часы нового года в Татарстане были зафиксированы случаи травм при использовании пиротехнических изделий. По информации ГУ МЧС по республике, медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим, среди которых оказался четырехлетний ребенок.

Большинство обращений поступило в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу. Жители Казани и Аксубаево получили ушибы, ожоги и контузии глаз после взрывов петард и фейерверков. Двух взрослых пациентов отпустили на амбулаторное лечение, одного мужчину госпитализировали. Еще один случай был зарегистрирован в Детской республиканской клинической больнице — ребенку из Высокой Горы диагностировали ушиб глазного яблока.

В МЧС напомнили, что в регионе до 12 января действует особый противопожарный режим, ограничивающий использование пиротехники рядом с жилыми домами, промышленными объектами и местами массового скопления людей.

Спасатели призывают приобретать фейерверки только в специализированных торговых точках, проверять упаковку, срок годности и наличие инструкции, а запуск производить исключительно на открытых и безопасных площадках с соблюдением всех мер предосторожности.