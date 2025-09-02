В РТ в ходе операции «Чистый воздух» нарушения выявлены у 1,8% транспорта

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Татарстане продолжается масштабная операция «Чистый воздух», в ходе которой проверено уже 4123 транспортных средства, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Совместные рейды инспекторов Минэкологии РТ, ГИБДД и Ространснадзора охватили 23 района республики.

Современные газоанализаторы выявили превышение нормативов выбросов лишь у 76 автомобилей (1,8% от общего числа), что на 0,9% ниже показателей 2024 года. Нарушители привлекаются к административной ответственности, с ними проводится разъяснительная работа.

Операция, продлится до 30 сентября