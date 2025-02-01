В РТ восстановят 2800 гектаров лесов в рамках нацпроекта

В 2025 году в Республике Татарстан планируется провести масштабные работы по лесовосстановлению на площади 2800 гектаров. Эти мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который является частью федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Планируется, что 1450 гектаров будут засажены лесными культурами, 1098 гектаров восстановятся естественным путем, а на 2 гектарах будет проведено комбинированное лесовосстановление. Также предусмотрено 250 гектаров для компенсационного восстановления.

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров сообщил, что в рамках нацпроекта будет заготовлено не менее 11,455 тонн семян лесных растений. Уже начаты работы по сбору и переработке лесосеменного сырья хвойных пород.

Помимо основных мероприятий, в текущем году запланированы дополнительные акции, такие как защитное лесоразведение на землях иных категорий, а также природоохранные акции «Сад памяти» и «Сохраним лес». Для реализации этих задач в питомниках подготовлено 33,7 миллиона штук стандартного посадочного материала.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» стартовал в 2025 году и включает три ключевых индикатора:

Соотношение площадей лесовосстановления и лесоразведения к площадям вырубленных и погибших лесов.

Отнесение площадей лесовосстановления к землям лесного фонда.

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по сравнению с 2021 годом.

Эти меры направлены на сохранение и восстановление лесного фонда республики, что является важным шагом в обеспечении экологического благополучия региона.