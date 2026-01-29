В РТ введены ограничения движения для автобусов и грузового транспорта на нескольких трассах

Республика
29 января 2026  21:21

В Республике Татарстан из-за неблагоприятных метеорологических условий, связанных с обильным снегопадом и ухудшением видимости, введены временные ограничения движения для автобусов и грузовых автомобилей. Меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции РТ.

Ограничения действуют на ряде федеральных и региональных автодорог, включая участки трасс М-7 «Волга», М-12 «Восток», Р-239 «Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан», Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск», а также на автомобильных дорогах «Йошкар-Ола – Зеленодольск – до М-7 «Волга», «Цивильск – Ульяновск» и подъезде к городу Ижевску от трассы «Кострома – Шарья – Киров – Пермь».

Все ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от поездок без крайней необходимости, по возможности отказаться от использования личного транспорта и строго соблюдать требования безопасности на дорогах.

