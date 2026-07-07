В РТ выбрали лучшие школьные музеи в рамках проекта «Герои Отечества»

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Республика
7 июля 2026  16:41

В республике завершился региональный тур окружного конкурса «Герои Отечества» в номинации «Лучший музей». Масштабное состязание, посвящённое сохранению памяти о защитниках Родины, проходило с 11 по 30 июня – на него поступило 1306 заявок из 45 районов Татарстана.

Победителей определили в четырёх группах в зависимости от типа учреждения и численности населения муниципалитета. Среди школ городов с населением свыше 50 тысяч человек лучшей признана казанская гимназия №179. Второе место поделили 39-я школа Набережных Челнов и 153-я казанская школа, третье – школы Елабуги, Челнов и Чистополя.

В категории для населённых пунктов с меньшей численностью первое место заняла Тетюшская кадетская школа-интернат. Серебро – у школ из Урманаева и Рыбной Слободы, бронза – у учебных заведений Агрызского района, посёлка Актюбинский и Нижнекамского района. Окружной финал конкурса запланирован на 9 декабря.

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