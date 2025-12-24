В РТ выданы разрешения на строительство почти 6 млн кв. метров жилья

В Республике Татарстан наблюдается существенный рост активности на рынке жилищного строительства. По данным заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева, по состоянию на конец 2025 года на территории республики выдано 630 разрешений на строительство жилых объектов, сообщает РБК. Общая площадь будущего жилья по этим разрешениям достигает 5,9 миллиона квадратных метров.

Этот показатель значительно превышает цифры прошлого года. За аналогичный период 2024 года было оформлено 536 разрешений на строительство общей площадью 4,9 млн кв. м. Таким образом, наблюдается рост как по количеству проектов, так и по совокупной площади.

Вместе с тем заместитель министра отметил, что около 34 застройщиков в республике перенесли сроки ввода объектов в эксплуатацию на три месяца и более. Несмотря на задержки, строительные работы на этих площадках не останавливаются.

Гимаев напомнил, что с 1 января 2026 года завершает своё действие мораторий на штрафы и пени для застройщиков, нарушивших сроки сдачи жилья, который действовал с весны 2022 года. Это означает, что дольщики получат право обращаться в суд с требованиями о компенсации за просрочку.

Одновременно с этим республика уже выполнила годовой план по вводу жилья, построив с начала 2025 года более 3,33 млн кв. м. Ожидается, что итоговый показатель за год превысит рекордный результат 2024 года, который составил 3,45 млн кв. м.