В РТ выросла кредиторская задолженность бизнеса

По данным Росстата на конец июня 2025 года, совокупная кредиторская задолженность предприятий Татарстана достигла 2,99 трлн рублей, что является наивысшим показателем в Приволжском федеральном округе. При этом просроченная составляющая долговых обязательств увеличилась на 30,6% за год, достигнув 83,7 млрд рублей.

Несмотря на абсолютный рост, республика сохраняет относительно благоприятные показатели в сравнении с другими субъектами РФ. Доля просроченной задолженности в Татарстане составляет 2,8%, что существенно ниже среднероссийского уровня (4,7%) и окружного показателя (6,3%). В региональном рейтинге ПФО республика занимает третье место после Нижегородской (305,6 млрд рублей) и Самарской (86,3 млрд рублей) областей.