В РТ выстроят непрерывную систему подготовки научных кадров - со школы до вуза

20 апреля 2026  13:47

В Казани прошел научно-практический семинар, где первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов рассказал о формировании в республике целостной системы подготовки специалистов — от школьной скамьи до ученых высшей квалификации. По его словам, развитие науки напрямую зависит от кадрового потенциала и служит основой технологического суверенитета страны.

Особый акцент сделан на раннем вовлечении детей в исследовательскую деятельность. В республике реализуются профориентационные проекты и программы популяризации естественно-научных дисциплин — физико-математического и физико-химического профилей. В ближайшее время запустят проект по ИТ и искусственному интеллекту, который включит школьные кружки и образовательные активности.

Эта работа уже приносит плоды. Татарстан лидирует по цифровой трансформации, входит в число регионов с высоким качеством школьного образования и находится в тройке по научно-технологическому развитию. 265 школьников республики стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. Музипов подчеркнул, что ключевая задача — обеспечить приток молодых кадров в науку и создать условия для его сохранения и приумножения.

«Күрше. Мирас»: в Татарстане поддержат проекты в сфере креативных индустрий
В РТ выстроят непрерывную систему подготовки научных кадров - со школы до вуза
В Татарстане стартует летний сезон фестиваля добрососедства «Күрше»
Пять ключевых правил для победителей фестиваля «Күрше. Мирас»
В Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика»: каждый может помочь ветеранам
Переведут на дистант, освободят от оплаты, вернут на бюджет: как студенту совместить службу и учебу
В Авиастроительном районе Казани более 800 частных домов останутся без воды на сутки
Жители Казани смогут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2027 году