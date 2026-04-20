В РТ выстроят непрерывную систему подготовки научных кадров - со школы до вуза

В Казани прошел научно-практический семинар, где первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов рассказал о формировании в республике целостной системы подготовки специалистов — от школьной скамьи до ученых высшей квалификации. По его словам, развитие науки напрямую зависит от кадрового потенциала и служит основой технологического суверенитета страны.

Особый акцент сделан на раннем вовлечении детей в исследовательскую деятельность. В республике реализуются профориентационные проекты и программы популяризации естественно-научных дисциплин — физико-математического и физико-химического профилей. В ближайшее время запустят проект по ИТ и искусственному интеллекту, который включит школьные кружки и образовательные активности.

Эта работа уже приносит плоды. Татарстан лидирует по цифровой трансформации, входит в число регионов с высоким качеством школьного образования и находится в тройке по научно-технологическому развитию. 265 школьников республики стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. Музипов подчеркнул, что ключевая задача — обеспечить приток молодых кадров в науку и создать условия для его сохранения и приумножения.