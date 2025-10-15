В РТ за год через «Народный контроль» поступило около 6 тысяч обращений

news_top_970_100
Республика
15 октября 2025  14:59

За девять месяцев 2025 года в систему «Народный контроль» Республики Татарстан поступило почти 6 тысяч обращений от жителей. Об этом сообщила представитель Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

Наиболее активными стали обращения по вопросам благоустройства территорий (1400 обращений) и содержания дорог (1300 обращений). Также значительное число заявлений касалось организации уличного освещения.

По данным на текущий момент, уже решены 2228 обращений, еще 1679 — запланированы к исполнению. В работе остается 1614 обращений, в 258 случаях заявителям был дан мотивированный отказ.

Как отметила представитель ведомства, сферы строительства и ЖКХ остаются ключевыми для развития республики и находятся на особом контроле. «Коррупция — это не только взятки, но и отсутствие четких правил и контроля», — подчеркнула Шрша.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ за год через «Народный контроль» поступило около 6 тысяч обращений
В Казани выберут лучших наставников молодежи
А что ты делаешь для своего здоровья?
А что ты делаешь для своего здоровья?
Ильсур Метшин выступит в Китае с рассказом о цифровизации Казани
Глава СКР взял на контроль расследование покушения на убийство в Казани
«Ирбис» прервал пятиматчевую серию поражений
В Казани стартовал всероссийский турнир «Казанская ракетка»
УНИКС не испытал проблем в Красноярске