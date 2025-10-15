В Татарстане стартовал конкурс для журналистов «Добро в эфире»

Республика
15 октября 2025  16:16

С 15 октября по 16 ноября в Татарстане принимаются заявки на республиканский конкурс «Добро в эфире», направленный на поддержку журналистов и блогеров, освещающих волонтерскую деятельность. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч рублей.

Как отметил руководитель Центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин, конкурс призван стать мостом между теми, кто творит добро, и теми, кто об этом рассказывает. В прошлом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 143.

К участию приглашаются зарегистрированные и независимые СМИ, блогеры, студенческие медиацентры и медиаволонтеры. Конкурсные работы оцениваются в нескольких номинациях, включая лучшую публикацию в соцсетях, лучший видеоролик и специальные номинации об инклюзивном волонтерстве.

Для участия необходимо до 16 ноября подать заявку на интернет-портале «Добро.Конкурсы». Торжественная церемония награждения победителей запланирована на декабрь 2025 года.

