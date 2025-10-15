В Казани выберут лучших наставников молодежи

17 октября в Казани завершается финал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!». Девиз форума: «Изменения начинаются с действий».

15 октября 2025  14:56
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Проект «Быть, а не казаться» проводится по поручению Президента России Роспатриотцентром Росмолодежи второй год подряд. Конкурс проходит в пяти номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе» и «СВОй наставник» - эта номинация для участников и ветеранов специальной военной операции.

В наш город приехали 400 наставников молодежи из 79 регионов России. Республику Татарстан представляют семь человек. В течение недели они проходили конкурсные испытания, представили на практике свои компетенции в организациях и центрах по работе с детьми и молодежью, также для них была подготовлена насыщенная просветительская, культурная программы.

Цель конкурса – совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие сферы наставничества, обмен опытом по работе с молодежью и развитие системы наставничества.

Как подчеркнула директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова, сегодня в воспитании молодежи особую роль сегодня играют ветераны боевых действий. Их участие в движении наставников — наглядное подтверждение преемственности поколений в системе патриотического воспитания.

