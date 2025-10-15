В Казани работает круглосуточная служба психологической помощи «Линия надежды»

news_top_970_100
Город
15 октября 2025  17:26

В Казани на базе Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева работает круглосуточная служба психологической поддержки «Линия надежды», сообщает сайт мэрии. Горожане могут бесплатно получить помощь специалистов в трудных и кризисных ситуациях.

Как сообщают в медучреждении, обратиться за помощью можно тремя способами: по телефону доверия +7(843)222-00-24, через онлайн-чат на официальном сайте, а также очно в дневное время по адресу: ул. Сибирский тракт, 14.

Также для детей, подростков и их родителей продолжает работать общероссийский телефон доверия +7(800)2000-122. Специалисты готовы оказать психологическую поддержку всем обратившимся независимо от времени суток.

news_right_column_240_400
Новости
Раис РТ предложил ввести мораторий на штрафы для бизнеса в первый год налоговой реформы
В Казани работает круглосуточная служба психологической помощи «Линия надежды»
В Татарстане стартовал конкурс для журналистов «Добро в эфире»
В РТ за год через «Народный контроль» поступило около 6 тысяч обращений
В Казани выберут лучших наставников молодежи
А что ты делаешь для своего здоровья?
А что ты делаешь для своего здоровья?
Ильсур Метшин выступит в Китае с рассказом о цифровизации Казани
Глава СКР взял на контроль расследование покушения на убийство в Казани