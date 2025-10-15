В Казани работает круглосуточная служба психологической помощи «Линия надежды»

В Казани на базе Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева работает круглосуточная служба психологической поддержки «Линия надежды», сообщает сайт мэрии. Горожане могут бесплатно получить помощь специалистов в трудных и кризисных ситуациях.

Как сообщают в медучреждении, обратиться за помощью можно тремя способами: по телефону доверия +7(843)222-00-24, через онлайн-чат на официальном сайте, а также очно в дневное время по адресу: ул. Сибирский тракт, 14.

Также для детей, подростков и их родителей продолжает работать общероссийский телефон доверия +7(800)2000-122. Специалисты готовы оказать психологическую поддержку всем обратившимся независимо от времени суток.