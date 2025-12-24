В РТ за год от бешенства вакцинировали более миллиона сельхозживотных

В Татарстане из 243 животноводческих предприятий, где содержится более 500 голов скота, только 22% имеют полноценную биологическую защиту. При этом частично от биологической угрозы защищено 50% предприятий - у них есть, к примеру, забор, дезинфекционный барьер или санпропускник. Однако при такой защите полностью обезопасить хозяйства от возможного распространения инфекционных болезней невозможно.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин. Он отметил, что из-за угрозы птичьего гриппа птицеводческие хозяйства перешли на закрытый режим работы, но в содержании крупного рогатого скота еще сохраняются проблемы с биологической защитой.

Мотыгуллин сообщил, в РТ в этом году против бешенства вакцинировали более миллиона сельскохозяйственных животных. По его словам, в республике также проводятся мероприятия по регулированию численности лисиц, которые являются основными переносчиками бешенства. Он пояснил, установлен лимит, согласно которому популяцию лисиц необходимо ежегодно сокращать на 10 тыс. и более особей. На сегодня отстреляно свыше 6,7 тыс. лисиц - это только 68% от годового плана. Мотыгуллин добавил, что регулирование численности лисиц необходимо усилить, иначе ситуация с бешенством животных может выйти из-под контроля.

Замначальника управления также отметил, что Татарстан в настоящее время является благополучным по всем особо опасным болезням животных и птиц. Проведено более 450 млн профилактических вакцинаций, свыше 6,5 млн диагностических исследований, около 60 млн противопаразитарных обработок. Все эти мероприятия направлены на профилактику инфекционных болезней.

С начала 2025 года сотрудниками управления на постах было осмотрено более 5 тыс. единиц транспорта, выявлено 113 нарушений ветеринарного законодательства, в том числе случаи перевозки животных без ветеринарных документов.

И. о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова подчеркнула, что напряженная эпизоотическая ситуация по особо опасным и заразным болезням животных наблюдается в мире уже много лет. К примеру, в различных странах зарегистрировано более 10 тыс. случаев африканской чумы свиней, из них свыше 1,7 тыс. - среди домашних свиней и около 9 тыс. - среди диких животных. Грибанова добавила, что в РТ в этом году выявлено 127 фактов нарушений требований ветеринарного законодательства при перевозке более тысячи голов сельскохозяйственных животных. Например, без ветеринарных документов перевозились лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, птица. Также был зафиксирован случай перевозки дикого животного - медведя - без соответствующих документов.