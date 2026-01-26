В РТ запустили дополнительные электрички по маршрутам Арск - Васильево и Кукмор - Казань

Республика
26 января 2026  14:41

С января жители Татарстана получили дополнительные возможности для пригородных поездок. Перевозчик «Содружество» запустил новые электрички на нескольких востребованных направлениях.

Теперь от станции Арск в 5:10 отправляется поезд № 6461, который прибывает в Васильево в 7:10. Также назначен маршрут № 6445 Кукмор — Казань, отправляющийся в 5:17 и прибывающий в столицу республики к 8:18.

Для пассажиров направления Бирюли — Паратск также добавлены рейсы. Поезд № 6463 отправляется в 9:38 и прибывает в Паратск в 11:25. Обратный рейс № 6464 отходит в 14:18.

Новости
