В Сабинском районе приступили к строительству горнолыжного комплекса

12 февраля 2026  14:39

Начало реализации спортивного объекта в деревне Илебер Сабинского района официально запущено. На портале госзакупок размещён тендер на возведение первой очереди комплекса с начальной ценой контракта 162 млн рублей.

Проект предполагает масштабную подготовку территории: подрядчику предстоит выполнить земляные работы, заложить фундаменты, проложить наружные электросети и линии связи. Особое внимание уделят рельефу — здесь сформируют искусственный холм, обустроят учебный склон и полноценную горнолыжную трассу.

Комплекс разместится на участке между Богатыми Сабами и Шеморданом, вблизи села Мингер. Первый этап строительства планируют завершить до конца декабря 2026 года.

