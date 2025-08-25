В Сабинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобилей

25 августа 2025  21:26

На территории Сабинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стала гибель человека. По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, авария произошла при попытке обгона в запрещенной зоне.

63-летний водитель автомобиля LADA Largus, нарушив требования дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 54-летнего водителя, который в этот момент совершал левый поворот. После столкновения оба транспортных средства загорелись.

58-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

