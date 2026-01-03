В Сабинском районе в ДТП погибли двое взрослых, пострадали дети

Серьезная авария произошла днем 2 января возле поселка Лесхоз в Сабинском районе Татарстана. По предварительной информации, водитель BMW X6, следовавший со стороны Кукмора, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Xray.

Скриншот из видео Госавтоинспекции РТ

После удара легковушку выбросило в кювет. Пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте происшествия, водитель скончался позже в медицинском учреждении. В салоне также находились двое детей 7 и 15 лет — их с травмами госпитализировали. Водитель иномарки серьезных повреждений не получил.

Для выяснения причин ДТП на место выехал прокурор Сабинского района Раиль Шаймарданов. Районная прокуратура взяла проверку по факту аварии на особый контроль.