В Советском районе Казани создали 22 маневренные группы для борьбы с паводком

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создали 22 маневренные группы общей численностью 98 человек. В их распоряжении — 9 механизмов для откачки воды, 43 единицы спецтехники, 560 мешков с песком, 121 трап и 551 погонный метр шлангов. Об этом доложил на деловом понедельнике в Исполкоме Казани глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов

Все основные водоотводные канавы и оголовки водопропускных труб очистили в рамках заключённого контракта. Совместно с председателями территориальных общественных самоуправлений дополнительно обследовали потенциально опасные участки — все выявленные точки отработали.

Управляющие компании тоже включились в работу. На территориях многоквартирных домов вскрыли приёмные колодцы ливневой канализации, прочистили водопропускные трубы в низких точках и лотки, где вода отводится по естественному рельефу.

Отдельно Фатхутдинов отметил неприятный момент: в одном из жилых массивов местные жители закидали мусором уже очищенную водоотводную канаву. Пришлось её чистить повторно.

Кроме того, расчистили русла рек на 19 участках, распилили и вывезли 59 поваленных деревьев, разобрали 4 запруды. Работы продолжаются.

В администрации района организовали круглосуточное дежурство сотрудников и спецтехники. С 12 марта поступило 24 сообщения от жителей. Все участки, по словам Фатхутдинова, оперативно отработали маневренные группы.

Места временного размещения жителей на случай подтопления определили и проверили совместно с Управлением гражданской защиты.

Руководитель Исполкома Рустем Гафаров обратил внимание на необходимость ежедневного мониторинга малых рек — Ноксы и Кендерки, которые текут по двум районам. Ветки и поваленные деревья могут создавать заторы и приводить к подтоплениям.

«Если вовремя всё это будем мониторить, вовремя убирать, проще будет и самим легче будет всем жителям жить», — подчеркнул Гафаров.

Он также поручил главам районов вместе с движением «Добрая Казань» взять на контроль одиноких пожилых жителей, которым может понадобиться помощь при подтоплениях.

«У нас есть обязанности, которые возложены на муниципалитет законодательством, но кроме того, есть задачи, которые мы поставили сами перед собой», — заключил Гафаров.