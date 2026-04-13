В столице РТ начали тестировать ИИ-систему для контроля наружной рекламы

В Казани запущен пилотный проект по мониторингу состояния рекламных конструкций с помощью искусственного интеллекта. Видеокамеры, установленные на муниципальном транспорте, непрерывно снимают улицы, а нейросеть автоматически анализирует изображения и фиксирует нарушения. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Система способна распознавать отсутствие информационного сообщения на щитах, битые пиксели на цифровых экранах, а также незаконную оклейку и граффити. Все данные стекаются в единую базу, где ИИ выявляет несоответствия.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что рынок рекламы постоянно развивается, и применение ИИ — это закономерный шаг, требующий постоянной настройки в диалоге с участниками рынка.