В столице РТ пройдет «День казанского спорта»

В эту субботу, 9 августа, в экстрим-парке «Урам» пройдет «День казанского спорта», который объединит площадки с 25 различными дисциплинами. Первые мероприятия стартуют в 9.30. В этом году праздник спорта будет приурочен к 100-летию ОГО ФСО «Динамо» РТ, которое отметят в январе 2026-го.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев. Он отметил, что всего по Татарстану пройдет порядка 200 мероприятий, а одно из самых интересных - турнир по фиджитал-футболу.

Председатель комитета физкультуры и спорта исполкома столицы РТ Линар Гарипов проинформировал, что в эту же субботу состоится финал юношеского Кубка Казани по футболу на стадионе «Трудовые резервы». Гарипов также напомнил, что в ночь с 9 на 10 августа в городе перекроют ряд дорог из-за проведения марафона «Ночная Казань».

По данным на 7 августа, на марафон зарегистрировались более 6 тысяч человек. Предусмотрены дистанции в 5 и 10 километров, пройдут забеги среди детей на 300 и 600 метров.

Первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин рассказал, что в прошлом году побывал на Дне физкультурника в Казани. Тогда он подумал, что было бы здорово, если бы в этом году он был посвящен юбилею «Динамо» в РТ. Так и получилось.

Присутствующая на пресс-конференции уроженка Казани, мастер спорта по легкой атлетике Юлия Сохацкая участвует в чемпионате России по легкой атлетике, который начался в столице РТ 7 августа.

- Тут, в Казани, родные стены помогают, - сказала Сохацкая. - Хотелось бы показать высокий результат!