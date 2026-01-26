В Татарстане 27 января сохраниться мороз с усилением ветра и метелью

Республика
26 января 2026  15:34

В понедельник, 27 января, на территории Республики Татарстан сохранится морозная погода. По прогнозу регионального Гидрометцентра, день будет облачным, ночью осадков не ожидается, а днём местами возможны снег и метель.

Ночные температуры составят -20...-25°С, а на востоке республики и при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -31°С. К утру воздух немного прогреется до -14...-19°С. Днём будет -9...-14°С, на востоке — до -18°С.

Ветер южного и юго-западного направлений ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а днём усилится до 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. На дорогах сохранится гололедица, водителям и пешеходам необходимо соблюдать осторожность.

