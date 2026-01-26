В Татарстане 80 пар получили гранты на организацию свадьбы в национальном стиле

Республика
26 января 2026  10:25

Власти Республики Татарстан поддержали 80 молодых семей, предоставив им специальные гранты на проведение свадебных торжеств в национальных традициях. Об этом сообщил министр по делам молодежи региона Азат Кадыров, в интервью «Татар-информу».

Как подчеркнул министр, проект вызвал широкий общественный резонанс и получил положительные отзывы как от молодежного сообщества, так и от экспертов. «Наши коллеги из других субъектов страны активно интересовались этой инициативой и спрашивали о механизмах ее реализации», — отметил Кадыров.

Он добавил, что проект носит мультикультурный характер. Речь идет не только о татарских или русских традициях — в многонациональной республике приветствуется включение в церемонию элементов любой народности, проживающей в Татарстане.

