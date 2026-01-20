В Татарстане айтишников переучивают на электриков и сварщиков

Дефицит при росте конкуренции

На рынке труда республики сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, в республике рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы - всего 0,16%. С другой - экономика остро нуждается в руках и головах. Но конкуренция среди соискателей выросла: если в 2024 году на одну вакансию в среднем приходилось 3,2 резюме, то в 2025-м - уже 6,2.

- Наибольший спрос сохраняется на рабочих: водителей, сварщиков, монтажников, токарей, а также на специалистов в медицине, образовании и строительстве, - отметил Тимур Муллин.

При этом зарплаты в этих сферах, вопреки стереотипам, могут быть очень достойными. В пример Муллин привел случай с сотрудником Казанского авиационного завода, участвовавшим в профессиональном конкурсе. Тот заявил, что призовой миллион может заработать на заводе за несколько месяцев.

- У них оклад, допустим, 70 - 80 тысяч, - пояснил Муллин. - А по факту они за счет своей работы и выполнения планов получают до 200 - 250 тысяч рублей.

Средняя зарплата по республике с учетом всех премий и надбавок уже превышает 90 тысяч рублей, однако расклад по отраслям очень разный. Безусловным лидером по доходам является обрабатывающая промышленность, то есть заводы. Особенно высокие зарплаты предлагают предприятия оборонно-промышленного комплекса, химической промышленности и резиденты особой экономической зоны «Алабуга». В качестве успешного примера Тимур Муллин привел Казанский вертолетный завод, отметив, что его модель с продукцией двойного назначения - и для гособоронзаказа, и для гражданской авиации - может служить ориентиром для других предприятий ОПК.

Примечательно, что жесткая «гонка зарплат» и явление «кадрового каннибализма», когда крупные предприятия переманивали друг у друга специалистов, пошли на спад. Работодатели стали договариваться между собой, чтобы не опустошать кадровый потенциал соседних районов.

Масштабное обновление

За последние годы система центров занятости прошла тотальную модернизацию. На обновление 49 центров по республике было выделено 845 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Теперь это не кабинеты с бумажной волокитой, а современные пространства с администраторами, гостевыми компьютерами и интуитивной навигацией.

- Если раньше называли это бюро занятости или биржей труда, то сейчас мы ассоциируем себя как современные кадровые центры, - говорит Тимур Муллин.

Ключевое новшество - переход на модель индивидуального сопровождения. Разработано 15 типовых жизненных и бизнес-ситуаций (потеря работы, необходимость переобучения, открытие своего дела), для каждой из которых готов пакет решений. Например, программа поддержки предпринимательства включает не только субсидию в 145000 рублей, но и обучение выбранной профессии и помощь в регистрации бизнеса.

Кого и чему учат за государственный счет?

Особый фокус в работе кадрового центра сделан на целевое обучение и переобучение за государственный счет. В рамках нацпроекта «Кадры» для граждан доступно 360 различных образовательных программ. Прежде всего помощь направлена на безработных и тех, кто вынужден сменить профессию.

Центр активно переучивает людей, чьи специальности потеряли актуальность. Яркий пример - начинающие специалисты в IT (джуны). Как констатирует Тимур Муллин, после бума на эту профессию в постковидный период сейчас, с сокращением рынка IT-услуг, от них избавляются, поэтому на одну вакансию приходится пять-шесть соискателей. Таким людям предлагают освоить востребованное направление, например, стать оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чьи навыки нужны не только в армии, но и в гражданских отраслях - лесном хозяйстве или агросекторе.

Спрос на государственные программы переобучения напрямую следует за запросами рынка. Если раньше популярностью пользовались «цифровые» профессии, то в 2025 году в топе оказались электрики, сварщики, станочники и слаботочники. Это прямой ответ на потребности промышленности, где по этим специальностям предлагается не просто работа, а хорошо оплачиваемая работа.

Отдельной большой темой остается социальная сфера - образование и здравоохранение, где, по признанию спикеров, сохраняются системные проблемы. Тимур Муллин констатировал, что «с учителями полная беда»: даже программа целевого обучения не всегда помогает, так как хороший выпускник может отработать обязательный год в школе, а затем уйти в репетиторы. Острейший дефицит наблюдается среди педагогов по русскому языку, математике, физике и другим ключевым предметам.

Что касается сферы обслуживания - гостиниц и ресторанов, то это сегмент с высокой текучкой и нестабильной занятостью, где летом активно работают подростки, а в межсезонье - студенты. Проблема усугубляется тем, что большая часть этой занятости остается неофициальной, с зарплатой в конвертах, поэтому кадровые центры могут повлиять на эту сферу лишь отчасти.

Параллельно запущен масштабный проект по профориентации для молодежи - школьников и студентов. Его цель - направить ребят получать образование по тем специальностям, где есть реальный спрос на рынке труда. «Задумка такая, что ни один школьник к 2030 году не будет проходить мимо портала «Работа России», - отмечает Муллин.

Отдельное и очень деликатное направление - работа с ветеранами специальной военной операции. Специалисты центра совместно с фондом «Защитники Отечества» выявляют демобилизованных, проводят анкетирование, а для маломобильных выезжают на дом. Помощь включает не только трудоустройство, но и создание специальных рабочих мест. Был случай, когда водитель, вернувшийся домой с потерей зрения, не мог устроиться на прежнюю работу. Совместно с предприятием для него создали место контролера.

- Они довольно активны, позитивно настроены и сами помогают нам в социальной адаптации вновь прибывших, - заметил Муллин, говоря о ветеранах СВО.

Еще одно важное направление работы центров занятости - профориентация молодежи. Чтобы изменить имидж рабочих специальностей, кардинально поменяли формат ярмарок вакансий. Теперь это не ряды столов с пассивными работодателями, а интерактивные площадки. Крупные предприятия привозят оборудование, проводят мастер-классы и эксперименты. Например, энергетики показывают детям опыты с электрическими цепями, а специалисты химических заводов - зрелищные реакции.

- Зарплата - главный, но не единственный фактор, - заметил Тимур Муллин. - Мы вместе с работодателями работаем над тем, чтобы поменять бренд предприятия в глазах соискателя.