В Татарстане число абортов снизилось в четыре раза за пять лет

В Кабинете Министров Республики Татарстан состоялось заседание Регионального совета по общественному здоровью. Участники обсудили ключевые направления развития здравоохранения, включая организацию скорой и офтальмологической помощи, иммунопрофилактику и охрану репродуктивного здоровья населения.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения по Казани Ильназ Ахмадиев, за последние пять лет количество абортов, не связанных с медицинскими показаниями, сократилось в четыре раза. Значительную роль в этой позитивной динамике сыграла система доабортного консультирования: с января по октябрь текущего года 42% женщин отказались от прерывания беременности после беседы со специалистами центров кризисной беременности.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева подчеркнула важность работы по сохранению репродуктивного здоровья. На ближайшую перспективу перед медицинскими организациями поставлены задачи по усилению наблюдения за беременными, проведению репродуктивной диспансеризации и активной популяризации семейных ценностей в рамках межведомственного взаимодействия.

Также на совете обсуждались вопросы выполнения Национального календаря прививок, вакцинации против гриппа и повышения популярности профилактических осмотров среди населения.