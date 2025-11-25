В Татарстане число онлайн-продавцов превысило 72 тысячи

25 ноября 2025  00:14

За три квартала 2025 года количество предпринимателей, работающих в сфере электронной коммерции в Татарстане, увеличилось более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в республике зарегистрировано около 72 тысяч субъектов цифровой торговли.

Статистика покупательской активности демонстрирует устойчивый спрос на продукты питания, мебель и товары для дома, одежду и обувь, а также цифровую и бытовую технику. Развитие онлайн-торговли в регионе осуществляется в рамках специальной программы, утвержденной правительством Татарстана на 2023-2025 годы.

Программа развития интернет-торговли включает комплекс мер поддержки для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. В числе ключевых направлений — организация образовательных мероприятий, расширение сотрудничества с международными маркетплейсами, развитие логистической инфраструктуры и создание сети пунктов выдачи товаров.

Особое внимание уделяется подготовке кадров для цифровой экономики и созданию льготных условий для компаний, инвестирующих в строительство распределительных центров. Реализацией мер поддержки занимаются Министерство экономики РТ и институты развития республики в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

