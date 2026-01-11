В Татарстане для детей участников СВО организовали музей с экспонатами с передовой

11 января 2026  17:19
Владислав Косолапкин

Активисты Татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели необычную выставку в рамках новогоднего праздника для детей участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось на площадке этнографического комплекса «Туган авылым» при поддержке гуманитарной группы именного батальона «Батыр» и ресурсного центра «Опора героев».

Центральным событием праздника стала экспозиция «Музей СВО», где были представлены подлинные предметы, доставленные с зоны проведения военной операции. Среди экспонатов — тубусы из-под гранатометов, трофейные FPV-дроны, нашивки, фляга, полевая медицинская аптечка и муляж автомата Калашникова.

«Дети с большим интересом подходили к витринам, задавали вопросы о том, как используется то или иное снаряжение в реальных условиях. Подобные проекты имеют важное значение не только для патриотического воспитания подрастающего поколения, но и для формирования у них понимания значимости текущих событий», — прокомментировал руководитель Гуманитарного центра ТРО ВОО «МГЕР» Азим Арсланов.

Организаторы отмечают, что выставка позволила в доступной форме рассказать детям об армейской службе и создать живую связь с теми, кто выполняет задачи в зоне СВО.

