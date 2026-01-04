В Татарстане из-за непогоды ограничили движение автобусов и фур на трассе М-5 «Урал»

Республика
4 января 2026  11:38

В Татарстане введены временные ограничения движения для автобусов и грузового транспорта на ряде федеральных автодорог. Меры приняты из-за ухудшения погодных и дорожных условий, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Сообщается о введении ограничений на трассе М-5 «Урал». Ранее с 8:00 такие же ограничения были введены на направлениях Казань — Оренбург (до Альметьевска) и Казань — Ульяновск. Движение будет возобновлено после стабилизации обстановки на дорогах.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем. В случае возникновения аварийных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью по телефону экстренной связи: 8 (843) 533-38-88.

