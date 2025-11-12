В Татарстане изъяли 13 тысяч сим-карт мошенников

Республика
12 ноября 2025  11:20

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» старший прокурор управления прокуратуры РТ Михаил Желаев сообщил о масштабной операции против организаторов мошеннических схем. В ходе мероприятий изъято 74 сим-бокса и 13 тысяч сим-карт, использовавшихся злоумышленниками для противоправной деятельности.

Как пояснил представитель надзорного ведомства, одним из примеров такой деятельности стало уголовное дело, возбужденное 26 сентября в Набережных Челнах. Двое фигурантов обеспечивали круглосуточную работу каналов мобильной связи для мошеннических групп.

Желаев подчеркнул, что все лица, оказывающие содействие мошенникам, неизбежно привлекаются к ответственности. «Те, кто содействуют мошенникам, должны понимать, что они рано или поздно будут задержаны», - заявил старший прокурор.

