В Татарстане к праздникам заготовили 2000 новогодних елей для продажи

Республика
2 декабря 2025  15:22

Лесные хозяйства Татарстана подготовили к праздничному сезону около 2000 натуральных елей и примерно 15 тонн хвойных лапок. Как сообщил министр лесногохозяйства РТ Равиль Кузюров, объем заготовки по сравнению с прошлым годом увеличился на 2%.

«Наши лесхозы реализуют продукцию через елочные базары, которые организуют муниципалитеты. Предприниматели также могут оптом закупить ели для розничной продажи», — пояснил министр.

Несмотря на рост производства, спрос на живые ели в республике остается стабильным. Как отметил Кузюров, продажи не демонстрируют значительного роста, поскольку все больше жителей отдают предпочтение искусственным деревьям и альтернативным способам украшения дома к празднику.

Основной ассортимент составляют традиционные лесные ели высотой до 1,5-2 метров, стоимость которых начинается от 500 рублей. Реже встречаются голубые ели. Приобрести деревья можно как на официальных елочных базарах, которые активно начинают работу в третьей декаде декабря, так и непосредственно в лесхозах по предварительной договоренности.

