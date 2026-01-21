В Татарстане мошенники переключились на детей

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов в ходе пресс-конференции привел тревожные цифры. С начала 2025 года в республике от действий телефонных аферистов пострадали уже 11 831 человек, среди которых — 131 ребенок.

Специалисты выделили три наиболее опасные схемы, на которые все чаще «клюют» несовершеннолетние. Первая — «выигрыш» в игре. Ребенку в соцсети или онлайн-игре обещают ценный приз или игровую валюту, но для «получения подарка» просят реквизиты банковской карты родителей. В результате со счета списываются крупные суммы.

Вторая схема — «взлом» аккаунта. Мошенники звонят или пишут, утверждая, что взломали аккаунт на «Госуслугах» или банковскую карту семьи. Чтобы «восстановить доступ», ребенка запугивают и заставляют тайком взять телефон родителей, чтобы перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Самая опасная и пугающая схема связана с геолокацией и запугиванием. Сначала аферисты под видом сверстника знакомятся с ребенком в соцсетях, выманивают информацию о семье, школе и даже просят скинуть местоположение. Затем ребенку звонят мнимые «следователи» или «военные», обвиняют в «помощи украинским военным» из-за переданной геолокации и под угрозой уголовного дела заставляют передать банковские карты и деньги «инкассаторам для проверки».

Полиция обращается к родителям с настоятельной рекомендацией: срочно провести с детьми разъяснительную беседу. Необходимо объяснить, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам данные о семье, адрес, школу и особенно отправлять свою геолокацию. Любой подозрительный звонок от «полиции» или других органов — это сигнал немедленно положить трубку и рассказать обо всем родителям.