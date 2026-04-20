В Татарстане муниципалитеты привели в порядок 94% нормативных актов с нарушениями

В Министерстве юстиции РТ подвели итоги работы автоматизированной системы «Кодекс», которая с 2018 года помогает анализировать региональные и местные нормативные документы на предмет соответствия федеральному законодательству. Совещание провел заместитель главы ведомства Мухаррям Ибятов.

Как доложила начальник отдела Ралия Гарифуллина, за все время эксплуатации системы выявлены расхождения в более чем 45 тысячах актов. Подавляющее большинство из них — 43 668 — составили муниципальные документы. На 1 апреля местные власти устранили несоответствия в 40 тысячах актов, что равняется 94% от общего числа обнаруженных нарушений. Среди актов органов госвласти показатель устранения достиг 74%. В целом по республике он вырос на 2% с начала года.

Минюст ежемесячно направляет муниципалитетам данные мониторинга для принятия мер. Замминистра Ибятов подчеркнул, что нормативные акты ежедневно применяются гражданами, и их несоответствие законам может создавать проблемы в правоприменительной практике. Он призвал ответственных сотрудников усилить работу и не допускать накопления новых нарушений.