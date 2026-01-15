В Татарстане на каждого зарегистрированного безработного приходится 12-13 вакансий

Ситуация на рынке труда в Татарстане характеризуется высоким уровнем занятости и значительным количеством вакансий. Об этом на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты республики сообщила глава ведомства Эльмира Зарипова.

По её словам, в течение 2025 года количество открытых вакансий в регионе стабильно составляло от 35 до 40 тысяч. Это позволяет говорить о том, что на каждого гражданина, зарегистрированного в службе занятости, приходилось порядка 12-13 предложений о работе.

«Если у человека есть намерение, желание трудиться, мы всегда готовы помочь, переобучить», — подчеркнула министр.

Общий уровень занятости трудоспособного населения в Татарстане достиг 62%. Также Зарипова отметила, что с 2022 года в экономику республики дополнительно вовлечено около 62 тысяч человек, которые ранее не были трудоустроены, что характеризуется как серьёзный и высокий показатель.