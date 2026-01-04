В Татарстане на расчистке региональных трасс от снега задействованы сотни единиц техники

На уборку снега с автомобильных дорог регионального значения в Татарстане утром было направлено 265 единиц спецтехники. Ночью, в период наиболее интенсивных работ, на трассах работало 383 снегоуборочные машины. Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Для борьбы с гололедицей на региональных магистралях за прошедшие сутки использовано 2264 тонны песко-соляной смеси и 30 тонн технической соли.

Всего в распоряжении дорожных служб Татарстана для обслуживания трасс регионального значения находится 1125 единиц специализированной техники, включая 345 комбинированных дорожных машин для распределения противогололёдных материалов.