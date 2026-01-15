В Татарстане началась «перепись лесной фауны» — стартовал зимний маршрутный учёт животных

В Республике Татарстан стартовал традиционный зимний маршрутный учёт (ЗМУ) охотничьих ресурсов. Масштабное мероприятие, которое часто называют «переписью лесной фауны», продлится до 15 марта 2026 года.

В учёте принимают участие егеря, работники охотничьих хозяйств, общественные инспекторы и опытные охотники. В этом сезоне по всей республике заложено около 1,5 тысячи маршрутов общей протяжённостью более 15 тысяч километров.

Цель учёта — определить численность и состояние популяций 19 видов зверей и птиц. В их числе:

Крупные млекопитающие: лось, косуля, кабан, благородный и пятнистый олени.

Хищники: волк, лисица, рысь, лесная куница.

Пушные и другие виды: заяц-беляк, заяц-русак, белка, хорь, горностай, корсак.

Птицы: глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка.

Методика проведения основана на подсчёте пересечений следов животных на снегу и визуальной фиксации птиц во время прохождения маршрутов на лыжах. Все данные тщательно фиксируются с учётом суточной активности зверей, а затем проходят сложную математическую обработку.

Полученные результаты являются научно обоснованной основой для принятия управленческих решений в сфере охотничьего хозяйства. Они позволяют оценить состояние популяций, определить лимиты и квоты добычи, а также спланировать необходимые биотехнические и охранные мероприятия для сохранения и восстановления численности животных в татарстанских лесах.