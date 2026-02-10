В РТ обучили 5 тысяч сотрудников для роста производительности и расширяют поддержку ветеранов

На итоговой коллегии Министерства экономики РТ вице-премьер — министр экономики Мидхат Шагиахметов рассказал о двух важных направлениях работы: повышении эффективности предприятий и поддержке ветеранов специальной военной операции.

Одним из ключевых инструментов для бизнеса стал федеральный проект «Производительность труда». В республике его участниками уже стали 351 предприятие.

«Обучено более 5 тысяч сотрудников предприятий. По результатам реализации проектов предприятия сократили время процессов производства и увеличили выработку», — сообщил министр.

Он подчеркнул, что лучших результатов добиваются те компании, где в оптимизацию процессов лично вовлечено руководство.

Отдельное внимание на коллегии уделили комплексной поддержке ветеранов СВО, которые решили начать свое дело.

«Особая роль отводится поддержке ветеранов СВО, вернувшихся с фронта и принявших решение о запуске своего дела. Для них проводится обучение по ведению бизнеса, участию в госзакупках», — отметил Мидхат Шагиахметов.

Участниками образовательных программ уже стали 260 человек. Для них расширяются финансовые меры поддержки, включая льготные микрозаймы до 5 млн рублей под 1% годовых. Такими мерами уже воспользовались 300 ветеранов и компаний, помогающих в их трудоустройстве, на общую сумму 1,2 млрд рублей. Также доступна нефинансовая помощь: консультации и помощь в разработке бизнес-планов.

Министр поставил задачу перед всеми органами власти и бизнес-объединениями продолжать эту работу в проактивном режиме.