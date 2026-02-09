В Татарстане объявили набор в Африканский корпус для медиков и операторов БПЛА

Через Республику Татарстан объявлен набор кандидатов для службы в Африканском корпусе (АК). Особое внимание уделяется комплектованию подразделений медицинской службы и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает «Татар-информ».

Для кандидатов действует привлекательный пакет материального стимулирования. Единовременная выплата составляет 2,9 миллиона рублей, а ежемесячное денежное довольствие за пределами РФ — от 240 до 310 тысяч рублей.

Основные требования к кандидатам:

Гражданство РФ.

Возраст: до 45 лет (до 40 лет для операторов БПЛА, с возможными исключениями до 45 лет при наличии опыта).

Отсутствие судимостей по тяжким статьям, проблем с алкоголем и наркотиками, запрещённых заболеваний (ВИЧ, гепатит).

Хорошее здоровье и физическая форма.

Разрешение на выезд за границу.

Для медицинских специалистов требуются врачи различных специальностей и медсёстры. Обязательны профильное образование и действующая аккредитация специалиста сроком не менее года. Набор открыт и для женщин.

Для службы БПЛА приветствуется опыт эксплуатации или ремонта дронов, навыки 3D-моделирования и работы с электроникой. Требуется уверенное владение ПК.

Также продолжается набор по всем остальным военным специальностям, включая женщин на должности поваров и делопроизводителей.

Контакты для связи:

Телефоны: +7 962 558 37 81, +7 962 558 27 89

Адрес: Казань, Сибирский тракт, 20

Сайт: korpusafrika.ru