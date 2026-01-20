В Татарстане объявили о крупных выплатах за уничтожение вражеской техники в ВБС

В Казани раскрыли новые детали службы в недавно созданных Войсках беспилотных систем (ВБС). По информации офицера пункта отбора на службу по контракту Виктора Никитина, для бойцов этого нового рода войск предусмотрены специальные премии. За уничтожение вооружения и военной техники противника военнослужащие могут получать дополнительные выплаты в размере от 5 до 500 тысяч рублей.

Новые войска объединят управление всеми типами беспилотников: летающими (включая известные «Герани»), наземными (как гусеничные «Странники») и морскими (безэкипажные катера). Минимальный срок первого контракта составляет один год, и он не продлевается автоматически. После подписания военнослужащего не будут переводить в другие части, а обучение продлится не менее двух месяцев в регионах, соседних с Татарстаном.

Любопытно, что у заядлых геймеров, по словам представителей пункта отбора, больше шансов успешно освоить эту специальность. Причина — развитая мелкая моторика и привычка к схожим интерфейсам управления, что ускоряет процесс обучения.

Для жителей Татарстана, желающих служить именно в беспилотных войсках, открыта отдельная горячая линия. Для связи нужно позвонить по номеру 117 и нажать кнопку 4. После предварительного собеседования данные кандидата передадут специалисту для дальнейшего оформления.

Параллельно в республике продолжает действовать одна из самых масштабных в России программ поддержки контрактников. С 1 января единовременная выплата желающим заключить контракт с Минобороны РФ выросла до 2,9 миллиона рублей — это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Из этой суммы 2,5 млн рублей выделяет бюджет Татарстана, а 400 тысяч — федеральное министерство. Кроме того, в регионе для участников СВО и их семей действует почти три тысячи различных мер поддержки.

Получить подробную информацию о контрактной службе, всех выплатах и льготах можно на специализированном сайте heroes-tatarstan.ru. Обратиться также можно в Пункт отбора на военную службу по контракту в Казани по адресу: ул. Аэропортовская, 1/40, телефон (843) 221-44-52. Для жителей других регионов работает бесплатная горячая линия: 8-800-222-59-00 и кол-центр по номеру 117.